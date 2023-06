Kundgebung auf dem Freiburger Rathausplatz für Asylrecht und gegen GEAS

Am Dienstag, den 20.6., war der durch die UN ausgerufene Weltgeflüchtetentag. In Freiburgen nahmen verschiedene antirassistische und Menschenrechts-Organisationen den Tag zum Anlass, um in Form einer Mahnwache, einer Kundgebung und schließlich einer Menschenkette, um für das Recht auf Asyl und gegen das sogenannte GEAS (Gemeinsames Europäisches Asylsystem) zu demonstrieren. Besonders das Unglück vor der Küste von Pylos, bei dem ein Schiff kenterte und mehrere Hundert Menschen ihr Leben verloren, stand im Fokus der Reden. Auftaktredner Georg von der Seebrücke rief in dem Kontext zu einer Schweigeminute auf und merkte die geflüchtetenfeindliche Berichterstattung der Badischen Zeitung an. Das konservative Monopolblatt aus Freiburg hatte 'Viele in Sorge wegen der Flüchtlingslage' getitelt und den "Weltflüchtlingstag" ansonsten in keinem Wort erwähnt. Dieses Framing schüre Ängste und spiele der AfD zu, die bei bundesweiten Umfragen bei 20% steht, so der Redner weiter.

Rede von Georg (Seebrücke): 12:53

Rede von Seebrücke (bundesweit): 3:04

Rede von Ali Sari (Vorstand Migrant*innenbeirat): 5:56

Redebeitrag von der Amnesty International Hochschulgruppe: 5:47

Klaras Beitrag über Drittstaaten: 6:49

Ansprache der Kampagne "Asylbewerberleistungsgesetz abschaffen": 7:34

Auch die Linkspartei sprach auf der Kundgebung: 5:43

StudentsForFuture machte auf die Klimakatastrophe als immer akuter werdende Fluchtursache aufmerksam: 4:40

Zuletzt sprach Resqship: [Rede wird nachgetragen]