Das gemeinsame europäische Asylsystem (GEAS) soll die Rechte von Gelüchteten weiter beschneiden.

Menschen die in Europa Schutz suchen sollen möglichst garnicht nach Europa gelangen und in der Periferie inhaftiert und wieder in sogenannte "sichere Drittstaaten" zurückgeschoben werden.

Wir sprachen mit Mimi von der Seebrücke über diese Reform, die gängigen Rechtsbruch nun unanfechtbar und leagl machen soll.

"freedom of movement is everybodys right ..."