Stop-GEAS-Kundgebung in Freiburg

Am Samstag, den 13. Januar 2024, versammelten sich Menschen auf dem Freiburger Rathausplatz, um gegen das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS) zu protestieren. Sie folgtem einem Aufruf des lokalen Aktionsbündnis "Stop GEAS", das aus antirassistischen Gruppen, weiteren politischen Initiativen und Verbänden, sowie dem Freiburger Kreisverband der Linkspartei besteht und im Vorfeld dazu aufgerufen hatte. In sechs Redebeiträgen wurde die Abschaffung des "Gemeinsamen Europäischen Asylsystems" gefordert, bzw. es so abzuändern, dass Migration nach Europa entkriminalisiert wird und dem universellen Menschenrecht nachgekommen würde, statt einer weiteren Abschottungspolitik zu folgen, wie die Redner*innen in ihren Ausführungen deutlich machten.

Reden der Kundgebung

Bündnisrede: 13:46

Seebrücke: 6:44

Migrant*innen-Beirat: 6:23

Kurdistan Solidaritätskomitee: 4:57

Rescueship: 2:59

Linkspartei: 5:43