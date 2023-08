"Solidarität ist nie offline"

Heute um 13:12Uhr fand auf dem Theatervorplatz eine Kundgebung in Solidarität mit den Betroffenen der kürzlich am 2. August stattgefundenen erneuten extrem brutalen Razzien in Zusammenhang mit linksunten indymedia statt. Die Versammlung war nicht angemeldet, daher gab es Auflagen von der Polizei, die in unverhältnismäßiger Zahl angerückt war. Nach etwa einer Stunde wurde die Veranstaltung aufgelöst; Zwischenfälle gab es keine.

Polizeidurchsage 1: 0:47

Polizeidurchsage 2: 0:46

Polizeidurchsage 3: 1:53

Kundgebung: 13:46