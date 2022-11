Demonstration gegen Polizeigewalt in Freiburg

150 Menschen demonstrierten am vergangenen Samstag, den 26.11.22, in Freiburg gegen Polizeigewalt. Vor allem die acht bei und durch Polizeieinsätze getöteten Menschen in diesem Jahr waren Anlass für die Protestaktion. Polizeigewalt treffe besonders marginalisierte Teile der Gesellschaft, so war es unisono zu vernehmen. Die Versammlung, zu der hauptsächlich in den Sozialen Medien mobilisiert worden war, begann um 13:12 Uhr auf dem Stühlinger Kirchplatz, wo zunächst eine Rede des Organisationsteams gehalten wurde.

6:59

Polizei-Einsatzleiter Hildebrand informierte die Versammlung per Lautsprecherdurchsage, dass kein Demonstrationszug zugelassen würde und die Versammlung stationär abzuhalten sei, weil keine Anmeldung bei der Versammlungsbehörde eingegangen wäre.

Nichtsdestotrotz startete die Demonstration über die Blaue Brücke und zog Parolen rufend über die Sedanstraße auf den Platz der Alten Synagoge. Dort begegnete die Versammlung einem massiven Polizeiaufgebot mit 14 Wannen. Die Polizei signalisierte, dass ein weiterziehen der Demonstration ausgeschlossen sei. Auf dem Platz der Alten Synagoge wurde zunächst ein Redebeitrag von der Seebrücke abgespielt. Dieser begann damit, das der Fokus darin auf die Situation außerhalb der Grenzen Deutschlands gelegt würde: „[…] denn das Problem strukturell verankerter Gewalt zeigt sich auch über die Landesgrenzen hinaus.“, und weiter: 4:09

Die zweite Rede auf der quasi-Abschlusskundgebung hielt die Gruppe „Youth Resists“ und begann sie damit, dass sich das Problem von Polizeigewalt bereits seit Jahrzehnten zeige. „Die Polizei mordet und von uns wird gefordert das hinzunehmen?“, fragt die redende Person und fährt fort: 3:21

Trotz des unverhältnismäßigen Polizeiaufgebots verlief die Demonstration weitgehend ohne Zwischenfälle. Am Rande der Versammlung wurden die Personalien einer Person festgestellt, der Grund für diese polizeiliche Maßnahme ist noch nicht bekannt. Eine Anfrage diesbezüglich wartet auf Antwort.