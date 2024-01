Über den Beginn des Rondenbarg-Verfahrens

Am 18. Januar begann vor dem Hamburger Landgericht der Strafprozess gegen sechs Menschen im sogenannten „RONDENBARG-Komplex“. Ihnen wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, im Rahmen der Proteste gegen den G-20 Gipfel, der 2017 in der Hansestadt Hamburg stattgefunden hatte, schweren Landfriedensbruch begangen zu haben. Die Besonderheit: konkrete Tathandlung sei das bloße Mitlaufen auf der Demonstration gewesen!



Radio Dreyeckland sprach mit Rechtsanwalt Adrian WEDEL aus Berlin über den Prozessaufttakt. Er ist einer der Verteidiger*innen in dem aktuell bis August terminierten Strafprozess.