"Es geht darum das toxische Männerbild aufzubrechen!"

*Triggernwarnung: es geht in dem Beitrag um sexualisierte Gewalt*



Das Landgericht Freiburg veurteilte am 25.06.2024 einen Insassen der JVA Freiburg zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe, sowie anschließender Unterbringung in der Sicherungsverwahrung. Hintergrund für die Verurteilung war sexualisierte Gewalt.



RDL hatte den Prozess beobachtet und schon darüber am 21.06.2024 und 14.06.204 berichtet.



Im Anschluss an die Verkündung konnte RDL die Freiburger Rechtsanwältin Christina Gröbmayr interviewen. In dem Prozess hatte sie die Interessen der japanischen Touristin vertreten, die Opfer des Übergriffs geworden war:

In dem Interview bezieht Gröbmayr auch Stellung zu der Frage, ob sie einen Widerspruch darin sehe, Opfer sexualisierter Gewalt wie aber auch Täter anwaltlich zu vertreten.



Das Justizministerium teilte auf RDL-Anfrage mit, dass seitens der JVA Freiburg eine Flucht- und Mißbrauchsgefahr zuvor hinreichend sicher ausgeschlossen worden sei, wofür auch zwei externe Sachverständigengutachten eingeholt worden seien.