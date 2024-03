Tagung zur Sicherungverwahrung in Dortmund

Vom 05. bis 07. März 2024 fand an der Fachhochschule Dortmund, unter dem Titel "Sicherungsverwahrung - und kein Ende?", eine interdisziplinäre Tagung statt. Neben Forschung Lehre, waren auch Rechtsanwält:innen vertreten, die Menschen in Sicherungsverwahrung anwaltlich vertreten. Der Fokus lag auf der Situation in Deutschland, aber es kamen auch Vortragende aus der Schweiz, Österreich, den USA und Großbritannien zu Wort.

Heute hören wir den Eröffnungsvortrag von Professorin Dr. Christine Graebsch und den Vortrag Rechtsanwältin Lisa Grüter aus Dortmund.



Bei uns auf RDL war Professorin Dr. Graebsch schon mehrfach zu hören.