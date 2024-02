Es ist immer sehr wichtig sich zu verbündeln.......

Am 16.02.2024 tritt in Freiburg im Slow Club Bernadette La Hengst auf! Wir sprachen mit ihr über einen Song aus ihrem aktuellen Album, wie auch ihren politischen Aktivismus. So ist sie unter anderem Mitgründerin des Vereins "Die Vielen", der insbesondere Künstler*innen empowern möchte,wenn diese von rechter Seite angefeindet werden.



Bernadette La Hengst plädiert im Gespräch mit RDL dafür, "sich zu verbündeln" anstatt sich zu zerstreiten.



Da Bernadette kürzlich auf der Gala der Roten Hilfe, die in Hamburg im Ballsaal des Stadions des FC St. Pauli ihren

100. Geburtstag feierte, auftrat, u.a. war sie dort mit ihrem Song "Gib mir meine Zukunft zurück" zu hören, sprach sie auch darüber, weshalb sie es für sinnvoll hält, dort aufgetreten zu sein.



Und Sie machte sich in dem Gespräch stark für die Existenz Freier Radios, wie zum Beispiel Radio Dreyeckland.