"Es ist schwer zu leben ohne zu wissen, ob du morgen aufwachst, aber durch diese Schläge werden wir stärker"

Galina Minicheva ist Direktorin des Instituts für Meeresbiologie der Ukrainischen Akademie der Wissenschaften in Odessa. Sie ist nationale Expertin, die die Ukraine in der Ökologischen Schwarzmeer- Kommission vertritt. Viktoria Balon hat sie wegen der ökologischen Folgen der Sprengung des Kachowka-Staudamms im Meer angerufen und hat mit ihr auch über die Beschuss von Odessa in der Nacht von 13-14 Juni gesprochen. Diesen Teil des Interviews findet Ihr hier. Das ganze Interview könnt ihr heute (15. 6.) in der Sendung von „Oida“ um 19 Uhr hören und nächsten Woche wieder im Mittagsmagazin am Donnerstag.