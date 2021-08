"Es tut echt weh!"

Afghanistan ist in den Händen der Taliban. Diese Nachricht ist ein Schlag ins Gesicht für viele AfghanInnen. Die Menschen vor Ort haben Angst um ihr Leben und die Menschen hier haben Angst um ihre Familien und FreundInnen. Manizha Saheedi, Mitglied von Our Voice und Studentin an der Universität Freiburg darüber, wie es ihr in den letzten Tagen mit der Situation geht.

Außerdem lädt Shamim Mirzei, Ehemalige Moderatorin Afghan-Aleman Sendung, zu der Demo am Samstag 21.08.2021 von 15 bis 18 Uhr vor dem Freiburger Stadttheater.