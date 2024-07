"Es wäre eine Gute Sache wenn in Freiburg eine ständige Erinnerung an rechte Anschläge wäre, was stetig daran erinnert, dass rechte Anschläge existieren und viele Menschen darunter gestorben sind."

Gestern Jährte sich der rassistische Anschlag am Münchener Olympia Einkaufszentrum zum 8. mal.



Am 22. Juli 2016 erschoss ein 18-Jähriger neun Menschen am Münchner Olympia Einkaufszentrum und verletzte 5 weitere. In den Tagen darauf wurde das Attentat in der Politik und der Berichterstattung schnell als unpolitischer Amoklauf abgestempelt, ohne dabei auf rassistische Motive Rücksicht zu nehmen.

Dieses Narrativ hielt sich sogar vor Gericht sehr hartnäckig, wo der Prozess gegen den rechtsradikalen Waffenbeschaffer nur wegen illegalem Waffenhandel und fahrlässiger Tötung geführt wurde, nicht aber für Beihilfe zum Mord.



In Freiburg gab es dazu erstmalig ein Infostand auf dem Platz der alten Synagoge.

Rdl dazu im Gespräch mit Sherin.



Weitere Informationen über den Prozess:

https://www.freie-radios.net/118659