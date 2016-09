Europäischer Giftdiesel für Afrika - "Diesel Gate Zwei" aufgedeckt (Radio RaBe)

Vor genau einem Jahr sorgte der „Diesel Gate“ für Furore – der Skandal um den deutschen Autokonzern Volkswagen VW. Er manipulierte die Software von Autos so, dass sie bessere Abgaswerte lieferte. Nun erschüttert „Diesel Gate der 2.“ die Welt – hier geht’s aber nicht um Autokonzerne, sondern um multinationale Rohstoffkonzerne.

Die Organisation Public Eye – vormals Erklärung von Bern – hat in einer dreijährigen Recherche-Arbeit ein schmutziges Geschäftsmodell aufgedeckt: Die Konzerne verkaufen billigen Drecksdiesel in afrikanische Länder, weil dort die Grenzwerte für Giftstoffe im Diesel sehr hoch sind. Mit der Folge, dass die Luftverschmutzung in den Städten enorm zunimmt – immer mehr Leute leiden an teilweise tödlichen Atemwegerkrankungen.

Michael Spahr von Radio RaBe aus Bern hat die Details.