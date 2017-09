Europarat kritisiert schlechte Lebensbedingungen für Flüchtlinge in Griechenland

In Sammelunterkünften für Flüchtlinge in Griechenland herrschen verheerende hygienische Zustände. Es herrsche auch Mangel an Lebensmitteln und Trinkwaaser. Zu diesem Ergebnis kommt das Anti-Folter-Komitee des Europarates nach einer Inspektionsreise. Als Beispiel nennt die Delegation in ihrem Bericht die Unterbringung von 43 Flüchtlingen, darunter Frauen mit Säuglingen in einem 46 Quadratmeter großen Container auf derInsel Lesbos. In einem Lager bei Thessaloniki wohnten Flüchtlinge in v erschmutzten Zelten. Viele litten an Hautkrankheiten, einige an Tuberkulose. Als Grund für die schlechten Zustände nannte ein Vertreter des Europarates organisatorische Mängel. An finanziellen Problemen liege es nicht, da Griechenland für die Unterbringung Geld aus Brüssel erhält.