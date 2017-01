Das Eurosonic Festival ist die vielseitige Bühne für europäische Bands, die besonders hohes Potential haben, auch in anderen Ländern aufzutreten und gehört zu werden. Es wird immer mehr zu einer Talent-Börse für Platten-Labels, Festival-Kurator*Innen und die Musikpresse. Dabei sind natürlich auch Gruppen, die in ihren eigenen Sprachen singen. Eine Auswahl der dieses Jahr teilnehmenden hört Ihr in dieser Ausgabe von musiVersity. DER Sendung zur europäischen Vielfalt!