Spannende, vielfältige Musik in rumänischer Sprache hört Ihr in dieser Ausgabe von musiVersity. Energievoll, einfühlsam, atmosphärisch geladen mit schwingenden Gitarrenriffs und anregenden elektronischen Beats. Lasst Euch wieder mal überraschen von der Vielfalt europäischer Musik, die so wenig Verbreitung findet in Europa...

musiVersity - Die musikalische Vielfalt Europas - The Sound of Europe on

www.soundof.eu