Kunst und Nationalsozialismus . Sowie Gefeiert und Gefürchtet NS Diktatur in Brombach, Haagen und Hauingen

Am 3. Juli 2021 hatten wir Gelegenheit auf Einladung des Arbeitskreis Regionalgeschichte Freiburg e.V. an zwei Führungen im Dreiländermuseum in Lörrach teilzunehmen

Kunst und Nationalsozialismus. Neue Perspektiven aus badischen Blickwinkel und

Gefeiert und gefürchtet - Die NS-Diktatur in Brombach, Haagen und Hauingen60:04



Die Führungen durch die Ausstellung fanden unter der profund fachkundigen Leitung der Kuratorin Barbara Hauß (Kunst und Nationalsozialismus) und dem Historiker Robert Neisen (Gefeiert und gefürchtet - NS-Diktatur in Brombach..) statt.

Die erste Aufzeichnung zur NS Diktatur in Brombach, Haagen und Hauingen, die wir von 1 1/2 auf eine Stunde kürzen musssten, hört ihr am Donnerstag den 26. August 21 um 18 Uhr (Wiederholung Freitag 6Uhr).

Die mit lebhafter Debatte begleitete Führung durch Kunst und Nationalsozialismus am Freitag um 18 Uhr. Sie dauerte 1 Stunde und 45 Minuten. Sie läuft somit auch in die Playback Sendestunde.

IM Übrigen: das Dreiländermuseum in Lörrach in dem beide Ausstellugen - bedingt durch den Corona Lockdown - noch bis zum 10. Oktober zu sehen sind, erreicht ihr im Web unter

https://www.dreilaendermuseum.eu/de/Ausstellungen/Sonderausstellungen/ku....

Hier könnt ihr auch Führungen ausmachen - am besten in Gruppen. Wer über den einJahr gültigenMuseumspass verfügt, kann für pro Kopf 1 € ergäzend zu unserem Audio life kompetentest Auskunft erhalten.

Bis zum Ende der Schulferien kommen übrigens Besitzer einer Regiokarte mit dem Regionalzug über den badischen Bahnhof in Basel mit Umstieg in S2 nach Lörrach/Schopfheim und Ausstieg am Halt Burghof ganz leicht und nachhaltig in das Museum, das nach überqueren der Gleise und nach 50 m rechts in die Fussgängerzone links unverwechselbar zu sehen ist.

(kmm)