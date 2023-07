Faire Pornos mit Anspruch im Großen Hörsaal der Biologie

Nach dem großen Erfolg der ersten Indie Porn Night Vol. 1 im November 2021 brachte der aka-Filmclub diesen Sommer erneut Porno auf die große Leinwand und gab einen Einblick in die Welt der feministischen, queeren und künstlerischen Porno-Produktionen jenseits der allseits bekannten Hub-Seiten.

In Kooperation mit feuer.zeug präsentierte euch der aka eine kuratierte Auswahl aktueller Indie-Adult-Filme verschiedener Genres zu den Themen Consent, Körpervielfalt und sexuelle Diversität. Mit dabei war auch die aktuelle Produktion von feuer.zeug: Gedreht im März 2021 spielt Auf Distanz in Zeiten von Ausgangssperren und Quarantäne und stellt all die positiven, lustvollen und auch lustigen Momente der Interaktion in den Vordergrund, die in Zeiten des social distancing nichtsdestotrotz stattgefunden haben.

Dave war im großen Hörsaal der Biologie und bringt euch jetzt den Beitrag mit dem special Interview mit Kira von feuer.zeug...

Garniert wurde die audiomäßigen Schmankerl mit Tönen aus den gezeigten Filmen und den Reaktionen des Publikums.