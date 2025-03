Femizide/Feminizide. Interview zu einer Aktion und ihren Hintergründen

Feminizide sichtbar machen, ins öffentliche Bewusstsein bringen, betrauern, gedenken, bekämpfen.

Fast jeden Tag wird in Deutschland eine Frau aufgrund ihres Geschlechts getötet oder versucht zu töten. Auch queere Menschen sind von dieser Art patriarchaler und geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen, bleiben in den Statistiken zu Feminiziden aber oft unsichtbar.

Was macht diese "Normalität" mit uns ?

Ein Interview zu einer Aktion am 7. März in Freiburg auf dem "Ni Una Menos Platz" ehemals Augustinerplatz in Freiburg ab 15:00 Uhr.

