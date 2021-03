Feminizide - Gedenken ermordeter Frauen und queerer Personen

Am 7.3.2021 um 18 Uhr, am Vorabend des Internationalen Frauen*kampftages, fand eine Gedenkveranstaltung am Ni-Una-Menos Platz (ehem. Augustinerplatz) statt, um allen ermordeten Frauen und queeren Personen zu gedenken.

"Das Patriarchat kennt viele Formen der Gewalt. Polizeigewalt, rassistische Gewalt, sexualisierte Gewalt, Gewalt gegen queere Menschen und Feminizide sind nur einige Bespiele.

Wir wollen zusammenkommen, um gemeinsam ein Zeichen gegen diese Gewalt zu setzen. Gewalt richtet sich nicht nur gegen Einzelpersonen. Sie richtet sich gegen uns alle und muss als strukturelles Problem bekämpft werden.

Denn sie trifft zwar einige, aber gemeint sind wir alle.

Wir wollen uns zusammen an die Menschen erinnern, die aufgrund ihrer Geschlechtsidentität ermordet wurden. Lasst uns zusammenhalten und die tägliche Gewalt, die wir erleben, sichtbar machen. Lasst uns solidarisch mit allen sein, die Gewalt erleben und erlebt haben. Niemand soll alleine bleiben!

Am 7.3. wollen wir zusammen kommen, um all jener zu gedenken, die diese Gewalt nicht überlebt haben.

Wir trauern um viele, die ermordet wurden. Wir werden sie erinnern und wollen im wahrsten Sinne des Wortes Bänder der Verbundenheit und Solidarität knüpfen."