FLINT*Funk | Trans* Day of Remembrance

Trans*Day of Remembrance

Der FLINT*Funk lädt euch heute zum gemeinsamen Gedenken am Trans* Day of Remembrance ein. In der zweistündigen Sendung verlesen wir die Namen der 460 (inzwischen 462) Menschen, die wegen Transfeindlichkeit im Laufe des letzten Jahres ermordet worden oder zu Tode gekommen sind. Weiter gehen wir auf die Geschichten von Avril/Luna, Byun Hee-Soo, Lala Contreras, Maya Borg, Vicente Gonzàlez Lora und Sangeetha ein. Begleitet wird die Sendung von trauriger, wütender und tröstender Musik von u.A. Black Dresses, Basit, UBOA, Aidan Sionnach sowie Emma Ruth Rundle & Chelsea Wolfe, ANOHNI, Liniker e os Caramelows, Sharon van Etten und Sarah McLachlan.

Vorsicht: Aufgrund der extremen Gewalt, die die Trans*Personen erfahren, müssen wir eine Triggerwarnung für diese Sendung aussprechen.