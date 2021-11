Gedenken an die Opfer trans*feindlicher Gewalt

Am Samstag, den 20.11.2021 war Trans* Day of Remebrance, an welchem weltweit all denen Personen gedenkt wird, welche aufgrund von Trans*feindlichkeit um ihr Leben gekommen sind.

In Freiburg fand an diesem Tag um 14 Uhr eine Kundgebung auf dem Ni-Una-Menos-Platz statt.

Es wurden 50 Namen von aufgrund von Trans*feindlichkeit gestorbenen Menschen verlesen und Kerzen für diese angezündet. Im Anschluss an die Kundgebung gab es auf dem Ni-Una-Menos-Platz noch eine Mahnwache und für die Community hatte das Strandcafé auf.

Jede einzelne gewaltvoll gestorbene trans* Person ist eine zu viel.

Ihr hört die Redebeiträge und verlesenen Namen der Opfer trans*feindlicher Gewalt.