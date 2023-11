Musik zum Trans* Day of Remembrance

Am 20. November ist Trans* Day of Remembrance. Im Musikmagazin ist zu diesem Anlass Luc zu Gast, und wir spielen Musik nur von Trans-Künstler*innen. Musikalisch wird es vielfältig, inhaltlich beschäftigen sich viele der Songs mit Themen wie Trauer, Schmerz, Gewalt, Tod oder Einsamkeit. Deswegen: Passt auf euch auf.

In Freiburg wird es zum TDoR dieses Jahr verschiedene Veranstaltungen geben, unter anderem eine Gedenkveranstaltung am Ni-Una-Menos-Platz. Nähere Informationen findet ihr auf tacker.

Tracklist

SOPHIE - It's Okay To Cry

Tami T - So Afraid

Tami T - Princess

Freak Daddy - Pain

Freak Daddy - Born Again

Arca - Prada

ANOHNI - Hope There' Someone

ANOHNI - It Must Change

Ezra Furman - Calm Down aka I Should Not Be Alone

SOPHIE - Whole New World/Pretend World