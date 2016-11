Transgender Day of Rememberance in Berlin

Auf der Kundgebung zum Transgender Day of Rememberance am 20. November 2016 hat Sakura vom Transgenderradio aus Berlin Kay interviewt. Kay ist Mitglied von trans-Sexworks und einer der Organisator_innen des Transgender Day of Rememberance (T-Dor) in Berlin. Dieses Jahr fand die Kundgebung in der Frobenstraße statt, einem der Orte wo trans*-Sexworker_innen in Berlin arbeiten. Unter den Ermordeten sind besonders viele Sexworkerinnen.

Auf der Kundgebung wurde auch an die vielen trans* Personen erinnert die Suizid begingen und damit nicht in den Statistiken auftauchen.