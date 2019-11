Interview mit TransAll zu Transgender Day of Remembrance

Am 20.11 ist Transgender Day of Remembrance, an dem jedes Jahr an die Opfer transphober Gewalt erinnert werden soll. Wir haben mit Jill und Lennard von TransAll e.v. über den Tag gesprochen.

TransAll setzt sich für Trans* und Inter* Personen in Freiburg und Umgebung ein. Neben Veranstaltungen organisieren sie auch eine wöchentliche, persönliche Sprechstunde: Montags, von 18 bis 20 Uhr in der Rosa Hilfe in der Adlerstr. 12.

TransAll organisiert auch ein Gruppentreffen, am letzten Donnerstag im Monat ab 19 Uhr im Waldsee.