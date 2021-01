Badische Zeitung muss wohl nochmal zum Gespräch über Trans-Feindlichkeit

In einer Besprechung eines Buches der Harry Potter-Autorin Joanne Rowling in der Badischen Zeitung am 12. Januar, stößt sich die Autorin nicht an Rowlings transfeindlichen Narrativen und tut Kritik daran pauschal als "Tugendterror" ab. Beim Verein TransAll e. V. in dem viele Menschen organisiert sind, die sich als Transgender oder ähnlich bezeichnen, ist man auch deshalb von dem Artikel schockiert, weil es erst im Sommer nach einem Bericht über einen einen "Mann in Frauenkleidern" ein Gespräch mit der Badischen über Transfeindlichkeit gab. TransAll hat auf den neuerlichen Artikel mit einem offenen Brief reagiert, den bereits eine Reihe von Freiburger Gruppen unterschrieben hat. Radio Dreyeckland sprach mit Lucy von TransAll.

den offenen Brief gibt es hier: Aktuelles - TransAll (trans-all.org)

(Vorsicht: der Brief könnte "Tugendterror" enthalten, intoleranten Menschen, Ewiggestrigen und anderen Gefahrengruppen wird vom Lesen abgeraten oder fragen Sie erst Ihre Analytikerin)