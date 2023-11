Trans* Day of Remembrance 2023

Am 20. November ist Trans* Day of Remembrance.

An dem Tag gilt das Gedenken allen trans* Menschen, die im letzten Jahr durch Gewalt von uns gegangen sind.

Leider ist die Liste der Verstorbenen wieder schrecklich lang.

Um zu erinnern, zu trauern und gegen Transfeindliche Gewalt und für mehr Sichtbarkeit, gab es eine Demonstration vom Platz der alten Synagoge zum Ni-una-menos-Platz auf dem dann eine Kundgebung mit Redebeiträgen stattfand.

Auf dem Weg dorthin wurden die Namen der Opfer vorgelesen. Die Liste ist länger als es der Weg war. Darum wurde das Namen Vorlesen, am Kundgebungsplatz angekommen, noch fortgesetzt.



Audio:

Begrüßung

Rede der Internationalen Jugend

Rede von Leon

Geschichten über ein paar der verstorbenen