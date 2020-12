FLINT*Funk | Trans* Künstler_innen

In der ersten Sendung des FLINT*Funk erinnern Jasmin und Emily anlässlich des Trans* Day of Remembrance an die Opfer von Transfeindlichkeit und Hassverbrechen und stellen in diesem Zusammenhang Trans* Künstler_innen und Bands vor.

Darunter gibt es altbekanntes wie Ezra Furman, die Folk-Punks von Against Me! oder die Hamburger Indie-Rocker Schrottgrenze, aber auch eher unbekannte Bands wie die Hardcore-Punks G.L.O.S.S. aus Washington, die New Yorker jüdischen trans* Punks Schmekel oder den experimentellen, noisigen Slowcore der Melbournerin UBOA.