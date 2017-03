Leistungsschwach und gefährlich alt, das ist das AKW Fessenheim – nicht das es je richtig sicher war. Jean Jacques Rettig, CSFR - Comité pour la Sauvegarde de Fessenheim et de la plaine du Rhin, zu den anstehenden Demonstrationen in Straßburg und bei Fessenheim am 11. und 12. März.