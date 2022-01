Kein Greenwashing von Erdgas und Atomkraft, Monsieur Macron!

Deutsche und französische Anti-Atom- und Klimagerechtigkeitsorganisationen protestieren in Straßburg gegen die Aufnahme von fossilem Gas und Atomkraft in die EU-Taxonomie. Der Anlass für die bildgewaltige Aktion ist Macrons Besuch im Europäischen Parlament.

Straßburg/Stuttgart. Ein Bild aus einem dystopischen Untergangsszenario: Grüner Nebel, Atommüll- und Gasfässer, Menschen in Schutzanzügen und Gasmasken und jede Menge grüne Farbe: Mit einer symbolischen Aktion protestierten am Mittwoch (19.1.) die deutschen und französischen Anti-Atom- und Klimagerechtigkeitsorganisationen .ausgestrahlt, BUND Baden-Württemberg und Südlicher Oberrhein, Réseau "Sortir du nucléaire“, KoalaKollektiv, Comité pour la Sauvegarde de Fessenheim et de la plaine du Rhin (CSFR), Stop Transports – Halte au Nucléaire, Stop Fessenheim und Mahnwache Breisach auf der Place Kléber im Zentrum von Straßburg gegen den Plan der Europäischen Union, gefährliche Atomkraft und klimaschädliches Erdgas als „grün und nachhaltig“ einzustufen. Der Protest richtet sich insbesondere gegen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der zeitgleich seine Pläne für den französischen Ratsvorsitz im Europäischen Parlament vorstellt.





Stefan Auchter, BUND Südlicher Oberrhein aus Freiburg war dabei und schildert Eindrücke.