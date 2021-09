Petition gegen das Freimessen kontaminierter Metalle aus AKWs

Auf einer Pressekonferenz haben am Montag Stefan Auchter (BUND), Claude Ledergerber (CSFR, Comité pour la Sauvegarde de Fessenheim et de la Plaine du Rhin) und Klaus Schramm von der Anti-Atom-Gruppe Freiburg eine Petition an den Bundestag vorgestellt, die sich gegen die Wiederverwendung von kontaminierten Metallen richtet, nachdem die Oberfläche soweit abgeschabt ist, dass kaum noch Radioaktivität zu messen ist. Aber es gibt da noch gefährliche Nuklide, die auf diese Weise nicht messbar sind ... Luc erzählte in Radio Dreyeckland von der Pressekonferenz.