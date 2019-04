Heute startet das neue aka-Programm mit Under The Silver Lake. Wir sprachen mit Fabian und Sebastian über den russischen Kubrick namens Andrej Tarkowski, allgemein verträgliche Highlights, masturbierende Figuren in Low Budget Filmen, Preiserhöhungen und andere Veränderungen im Filmclub...

Eintritt 1,50€ mit Semesterausweis und für Geflüchtete ist der Eintritt frei.

Das aktuelle Semesterprogramm hier.