Filmvorführung Retratos de Resistencia

Jule erzählt in dem Interview von der Doku "Retratos de Resistencia", die von Umweltgerechtigkeitskämpfen im Kolumbien handelt. Jule ist Teil eines Projektteams aus Dresden, das in Kooperation mit der Gruppe Proterra aus Kolumbien Aktivist:innen in Kolumbien für den Film begleitet hat.

Die Doku wird am Mittwoch, den 17.11. um 18:30 im SUSI-Café in Kooperation mit Ende Gelände und am Donnerstag, den 18.11. um 18:30 in der Arne-Torgensen-Straße 7 (Hausverein Schwerelos) in Kooperation mit den Kolumbianer:innen in Freiburg gezeigt. Im Anschluss folgt jeweils eine Diskussionsrunde mit zwei Menschen des Projektteams aus Dresden. Die Diskussion findet am Mittwoch auf Deutsch/Englisch, am Donnerstag auf Spanisch statt.

