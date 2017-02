Fluchtursachen - made in Europe

Während sich gegen TTIP und CETA Widerstand entwickelt hat, interessiert sich so gut wie niemand für die Freihandelsabkommen der EU mit afrikanischen Staaten. Dabei hat die europäische Handelspolitik einen gehörigen Anteil daran, dass die wirtschaftliche Lage vieler afrikanischer Länder sich in den letzten Jahrzehnten noch verschlechtert hat. Dr. Boniface Mabanza erläuterte die Zusammenhänge am 16. Februar in der Volkshochschule in Freiburg. Der Literaturwissenschaftler, Philosoph und Theologe arbeitet als Koordinator der Kirchlichen Arbeitsstelle südliches Afrika und forscht zur EU-Handelspolitik mit dem Südlichen Afrika.

29:20

Nach dem kurzen Vortrag folgte eine Podiumsdiskussion von Boniface Mabanza und der grünen Abgeordneten im Europäischen Parlament, Ska Keller, moderiert von der Leiterin der Volkshochschule Freiburg, Eva von Rekowski.

22:55

Die Antworten von Boniface Mabanza in der Podiumsdiskussion und in der anschließenden Diskussion mit dem Publikum im Einzelnen: