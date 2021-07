Heute Abend in der Arbeitsweltradiosendung von 19h - 20h und am Donnerstag in der Wiederholungssendung von 11h - 12h ist Herr Dr. Böhning zu Gast.

Thema ist das von ihm herausgegebene Buch "Assistierter Suizid für psychisch Erkrankte" aus dem Hogrefe...