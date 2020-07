Fokus Südwest 02.07.2020 Nachrichten

Nachrichten:

# Maskenpflicht in der Schweiz als vorbeugende Maßnahme

# Freiburg macht Schule in Stuttgart

# Per Bahn von Colmar aus nach Freiburg

Ab 6. Juli gilt in der Schweiz Maskenpflicht in allen öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Maskenpflicht gilt auch in Bergbahnen, Seilbahnen und auf Schiffen in der Schweiz.

Jetzt am Mittwoch waren in den Nachbarländern Schweiz und Lichtenstein 137 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden, am Vortag waren es 62 Neuinfektionen . Der Schweizer Bundesrat reagierte umgehend.

Bisher galt eine Maskenpflicht in der Schweiz nur bei Demonstrationen.

Die nach dem II. Weltkrieg stillgelegte Bahnstrecke von Freiburg ins elsässische Colmar soll wieder belebt werden. Deutschland und Frankreich teilten am Mittwoch mit dass hierfür eine gemeinse Finanzierungsvereinbarung getroffen wurd. Geschätzte Baukosten 235 bis 275 Millionen Euro.

Das Projekt gilt als eines aus 15 vorrangigen Projekten zwischen Frankreich und Deutschland.

Ein weiteres ist nach der Abschaltung des Atomkraftwerk Fessenheim, direkt an der Grenze zu Deutschland, soll einen neuer deutsch-französischen Gewerbepark in der Region um Fessenheim entstehen.

# Freiburg macht Schule in Stuttgart

Mehr Polizei, Razzien an Brennpunkten, Videoüberwachung sowie der verstärkte Einsatz von Sozialarbeitern. Rezepte aus Freiburg sollen jetzt auch in Stuttgart köcheln und schmecken.

Nach Krawallen in Stuttgart bringt das Land eine Sicherheitspartnerschaft nach Freiburger Muster ins Spiel. In Freiburg wurde nach officieller Lesart Gewalt auf diese Weise eingedämmt.

Radio Dreyeckland sendet ab und an andere Erklärungsmuster zum Freiburger Weg der Sicherheitspartnerschaft.