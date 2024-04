Menschenkette für die Freiburg-Colmar-Bahn 

80 Jahre sind genug! Für eine rasche Wiederherstellung der Eisenbahnverbindung zwischen Freiburg und Colmar.

Seit 12 setzt sich der Verein Trans Rhin Rail für den Wiederaufbau der gesamten Strecke, vor allem der Brücke

über den Rhein ein.

Konrad sprach mit Hannes Link über Hintergründe und der Aktion am Sonntag 14.April 2024

www.freiburg-colmar-bahn.eu.



Termin: Sonntag, 14. April 2024, Start um 11 Uhr am Bahnhof Breisach.

Gemeinsame Anfahrt per Rad: Treffpunkt 9 Uhr am Stadttheater Freiburg

Gemeinsame Anfahrt per S-Bahn: Treffpunkt 10 Uhr in Freiburg Hbf, Gleis 6