Colmar <=> Freiburg mit der Eisenbahn über den Rhein

Einst sollte die Strecke Paris und Wien verbinden, dann verband sie zumindest Freiburg und Colmar für fast 70 Jahre. Doch nach der Zerstörung der Brücke am Ende des 2. Weltkriegs wurde diese nicht wieder aufgebaut. Und so sind inzwischen wieder über 70 Jahre vergangen ohne eine durchgehende Bahnverbindung zwischen den beiden wichtigen und touristisch interessanten Städten.



Seitdem gab es immer wieder Initiativen für die Wiedereinrichtung der Strecke, an denen sich auch der VCD beteiligte. Seit 2012 gibt es nun den badisch-elsässischen Verein TransRhainRail Colmar-Freiburg, der sich seither mit vielerlei Aktionen für den Wiederaufbau der Rheinbrücken und die Wiederinbetriebnahme der Strecke stark macht.



Hannes Linck, der sich auch im Vorstand dieses Vereins engagiert, bricht eine Lanze oder gleich zwei für die Verbindung zwischen den beiden Städten die sich auch zu einem Entwicklungsmotor für die Region zwischen Freiburg und Colmar entwickeln könnte.