Nachdem die Pixies am zweiten August grandios auf der Foire Aux Vins in Colmar zum Tanz aufgespielt haben und ein lebenslustiger Hungerhaken namens Laura Pergolizzi aka LP die Einstimmung übernommen hatte, bleibt mir nicht anderes übrig, als das auch entsprechend zu würdigen. Das eine ergibt das andere, in diesem Fall Cracker. Hillary Slaughter war schon länger geplant und Billy Talent geht sowieso immer. Gruß und bis Freitag, Eure Pippi.