Beiträge:

# CSD 2019 in Freiburg

# 925 Handyortungen und 21 mal Telekommunikationsüberwachung in BW

# Böser Bube und Kumpel aus dem Wald

Nachrichten:

# Heimkinder in der Kostenbeteiligungsfall

# Aufschub für männliche Küken

# Das Dritte Auge ist da

# Die Zahl der Hunde-Attacken steigt

xxxxxxxxxxxxxx

# Heimkinder in der Kostenbeteiligungsfall

Arbeiten Heimkinder gegen Geld, dann müssen diese einen Großteil ihres Lohnes für die Unterbringung abgeben. Als Beispiel diene der 19-jährige Jonas aus Bad Dürrheim. Der junge Mann arbeitete für 133 Euro, von diesen musste Jonas 100 Euro ans Heim für die Unterbringung

abgeben.

Der Satz bis zu 75 Prozent des Lohnes, in der Ausbildung müsse für die Unterbringung aufgewandt werden, verhindere Motivation zu lernen. Jugendamt für Jugendamt entscheiden unterschiedlich.

Generell ist das Problem bekannt, seit langem nicht behoben.

# Aufschub für männliche Küken

Männliche Hühnerküken von Legehennen werden getötet. Die Aufzucht lohnt nicht. Legehennenküken setzten kaum Fleisch an. Die Produktion ist teuer. Die männlichen

Küken werden geschreddert.

Abhilfe sollen Gesetzt gegen das Schreddern schaffen oder noch im Ei erfolgende Geschlechstuntersuchung und Aussonderung der männlichen Embryonen. Nun bietet eine

neue Initiative eine Lösung durch ein Brüder-Schwesternhuhnprinzip. Die Verbraucher zahlen für das Ei der Schwester einen Zuschlag von drei Cent und diese drei Cent subventionieren die Aufzucht der Brüder.

Die Initiative Die Eierhöfe – ein Verein von 40 Bauernhöfen im Südwesten – hat hier eine Möglichkeit gefunden, männliche Küken zu mästen. Schon 120 000 Bruderhähne wurden auf diese Art großgezogen.

Den Fortschritt, dass das Schwesterhuhn sich beim Eierlegen den Arsch aufreißt um dem Bruderküken das Schreddern zu ersparen und statt dessen als Hähnchen am Spieß zu rotieren können die Verbraucher nun über ihr Einkaufsverhalten steuern.

# Das Dritte Auge ist da

Alle Polizeireviere in Baden-Württemberg sind nun mit Bodycams ausgestattet. In Aalen, Konstanz, Tuttlingen und Ulm wurden die Geräte in Betrieb genommen. Insgesamt wurden 1350 Bodycams verteilt. Kosten sollen die Bodycams 1,8 Millionen Euro. Eingesetzt werden die Minikameras nur auf öffentlichen Straßen und Plätzen. Schon wird darüber spegulliert die Kameras auch in geschossenen Räumen einzusetzen. Hierzu müssen aber noch Gesetze geändert werden.

# Die Zahl der Hunde-Attacken steigt

Die Zahl der gehaltenen Hunde im Südwesten steigert auch die Zahl der Hundebisse. In den letzten fünf Jahren gab es einen Zuwachs um 54 Prozent. In konkreten Zahlen: Im Jahr 2014 wurden 22 solcher Fälle mit Hund registriert, 2018 waren es hingegen 34.

Gleichzeitig benutzen Menschen den Hund als Tatwaffe. Auch die Zahl der Delikte, bei denen die Polizei das Tatmittel Hund allgemein verzeichnete, ist in dieser Zeit angestiegen: von 1214 im Jahr 2014 auf 1397 im vergangenen Jahr.