Fokus Südwest 20.05.2021

# Prozess gegen Anti-Atom-Aktivist*Innen in Bar-le-Duc (Frankreich)



Am 1 Juni startet in Bar-le-Duc, das ist in der nähe von Nancy, rund 260 Autokm von Freiburg entfernt ein Prozess gegen mehrere Anti-Atom-Aktivist*Innen. Ihnen wird vorgeworfen Teil einer krimminelle Vereinigung, in Frankreich Bande von Übeltäter*Innen, zu sein. Seit über 20 Jahren gibt es Widerstand gegen ein geplantes Atommüllendlager bzw. Atomklo in dieser Region.

RDL sprach mit Luc über den anstehenden Prozess, den Ermittlungseifer der Behörden und den Protesten gegen das geplante Atomklo in Bure.

Mehr Infos zu dem anstehenden Prozess findet ihr unter:

https://noussommestousdesmalfaiteurs.noblogs.org/all/



# Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn schweigt zum Raketenbeschuss Tel Avivs

Jahrelang hat sich Freiburg um eine Städt-Partner bzw.-Freundschaft mit der israelischen Stadt Tel Aviv bemüht. Seit über eine Woche ist Tel Aviv nun unter Raketenbeschuss der Hamas aus Gaza.

Bereits am 11. Mai schrieb das Junge Forum der deutsch-israelischen Gesellschaft an Martin Horn mit der Bitte um eine klare Positionierung als gewählter Repräsentant Freiburgs.

# Verfahren gegen Aktivisti um Crédit Suisse in Zürich

Im Sommer 2019 haben Aktivisti vor der Zentrale der Crédit Suisse in Zürich. Trotz vielerlei Versprechen investierte die Credit Suisse seit dem Abschluss des Paris Klimaschutzabkommens 82.2 Milliarden US-Dollar in fossile Brennstoffe. Sie rangiert damit in einem weltweiten Vergleich der 60 grössten Banken auf Platz 19, europaweit sogar auf Platz 4.