7 gegen das Endlager Bure

In Bar-le-Duc in Lothringen stehen 7 Aktivist*innen vor Gericht, weil sie eine "kriminelle Vereinigung" zur Verhinderung des geplanten Endlagers in Bure gebildet haben sollen. RDL-Korrespondent Luc berichtete über das aktuelle Prozessgeschehen. Auf Nachfrage erzählt er auch die lange Vorgeschichte dieses Prozesses und die zahlreichen Einschränkungen mit denen die Beschuldigten praktisch vorbestraft wurden. Radio Dreyeckland wird auch über den morgigen dritten und voraussichtlich letzten Prozesstag berichten, wahrscheinlich bereits im Mittagsmagazin.