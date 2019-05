Fokus Südwest 30.05.2019 Nachrichten

Nachrichten:

# Wo der Wind bläst im Süden



Landesumweltminister Franz Untersteller (Grüne) stellte am Mittwoch beim Windbranchentag im Haus der Wirtschaft in Stuttgart den neuen Windatlas für Baden-Württemberg vor. Das markansteste Ergebnis des neuen Windatlas lautet: auf 6,2 Prozent der Landesfläche lohnt es sich Windenergie zu ernten. Weiter 6 Prozent eigneten sich ebenfalls, jedoch stehen Vorschriften zum Artenschutz oder wegen Emissionsauflagen dem Aufbau von Windrädern im Wegen.

Zur Zeit gibt es 720 Windräder im Land. Wegen der geplanten Abschaltung von Atom- und Kohlekraftwerken sollen es mehr werden.

Die Ergebnisse der neuen Windkartierung sind zu sehen unter: www.energieatlas-bw.de/wind/windatlas.



# Mit 40 ins Altesheim

Karlsruher Zoo hat den erster Alterssitz für Elefanten in Europa eröffnet. Die Seniorenresidenz umfasst mehr als 3000 Quadratmetern Außenfläche, schattige Plätzchen und ein Wasserfall. Bis zu fünf alte Dickhäuter finden Platz, alles Damen. Die Bullen müssen drausen bleiben. Als Senior gilt ein Elefant mit 40 Jahren.

Zoodirektor Matthias Reinschmidt: „Wenn Zirkusse aus der Elefantenhaltung aussteigen möchten, brauchen sie auch eine Perspektive für die Tiere. ... Wir bieten da eine Lösung an.“ James Brückner, Artenschutzexperte beim Deutschen Tierschutzbund verweist darauf, dass aus der Not eine Tugend gemacht wurde: Eine größere moderne Anlage war im Zoo mitten in Karlsruhe nicht realisierbar. Jüngere Tier bräuchten mehr auslauf. Eine größere moderne Anlage war im Zoo mitten in Karlsruhe einfach nicht realisierbar. Nachts werden die Elefantenkühe weggesperrt und das Areal gehört Nilpferden.



# Muhendes Plakat

Das Mist Biodünger und oder Energieist, ist klar. Im Garten düngen wir und fügen der Pflanzen so Kraft fürs Wachstum zu. Ohne Holz wird auch mit getrocknetem Dung gekocht und geheizt. Der Energie- und Umweltdienstleister badenova hat sich jetzt eine innovative Außenwerbeform einfallen lassen. MMmmmuh! Richtig um auf die Kühe und damit auf ihre "Biogaslieferanten", äh Lieferantinnen aufmerksam zu machen, hat der Energie - und Umweltdienstleister badenova ein Plakat mit Kühen entwicklte, das wenn ein Mensch an ihm vorbei läuft mithilfe von Bewegungssenoren, ein deutliches Muuh auslöst. Das erste sprechende Plakat in Freiburg. Schön! Das sprechende City-Light-Poster befindet sich bis 3. Juni auf Höhe des Bekleidungsgeschäfts „Kaiser“ auf der Freiburger „Kaiser-Joseph-Straße“ und muhht, laut Maren Zurnieden, Leitung Marken- und Imagekommunikation bei badenova, um Anwohner nicht zu stören, nur zwischen 8 Uhr und 20 Uhr. Da sage ich mal MMMuuuh.

# Wasser ist zum Baden da!

Die Wasserqualität in Baden-Württemberg ist gut. Der Sommer kann kommen. Nur der Badesee Goldscheuer im Ortenaukreis hat eine mangelhafte Bewertung. Zu viele Wasservögel mit, nu‘ja ... und bleibt deshalb geschlossen. Das Baden ist in Flüssen indes nicht ratsam. Diese werden in der Regel nicht amtlich kontrolliert. Daher kann es sein, dass in Flüssen mikrobiologische Verunreinigungen oberhalb der geltenden Grenzwerte vorlägen.

Die Wasserqualität des Neckars ist unterirdisch, wie jüngste Untersuchungen erneut gezeigt haben. Der Fluss weist eine Fäkalbelastung auf, die den Grenzwert für Badegewässer um das bisweilen Zwanzigfache übersteigt.

Überwacht werden die gemeldeten Badestellen in Baden-Württemberg nach den Vorgaben der Europäischen Union. In der Regel werden vom 1. Juni bis zum 15. September mindestens einmal im Monat Wasserproben entnommen und im Labor untersucht. Im folgen Jahr wird das Ergebnis in der Badegewässerkart veröffentlicht.