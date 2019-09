Fokus Südwest Nachrichten 19.09.2019

Beiträge:

# Stühlinger Kirchplatz in Freiburg ist nicht das größtes Kriminalitätsproblem

# Freiburg in den langen 70ern - Facetten einer Stadt im Wandel

Nachrichten:

#Hessen: Machbarkeit von unterirdischem Bahnhof wird untersucht

# Schulen im Südwesten im Südwesten melden etwas weniger Ausfälle

# Amerikanische Faulbrut am Bodensee ausgebrochen

# AfD zerlegt sich weiteren

# Neckarwestheim wieder abgeschaltet

........................................

#Hessen: Machbarkeit von unterirdischem Bahnhof wird untersucht

Aufschluss ob ein neuer unterirdischer Fernbahnhof in Frankfurt möglich ist soll eine Machbarkeitsstudie geben. Am Montag teilten die Deutsche Bahn und das Bundesverkehrsministerium mit den Hauptbahnhof so entlasten zu wollen.

Der Bahnhof ist als Ergänzung des bestehenden Bahnhofs gedacht. Die Machbarkeitsstudie soll im Frühling 2021 Ergebnisse bringe, ob sich der milliardenschwere Bau sich lohnen könnte.

# Schulen im Südwesten im Südwesten melden etwas weniger Ausfälle

Im Juni 2019 gab es etwas weniger Unterrichtsausfälle als im Winter an baden-württembergischen Schulen. 11 Prozent des Pflichtunterrichts über alle öffentlichen Schulen hinweg konnte nicht wie geplant stattfinden. Dies ist rund jede neunte Unterrichtsstunde. Im Februar hatte die Quote noch bei 11,6 Prozent gelegen, also 0,6 Prozentpunkte höher.

Den höchsten Unterrichtsausfall gab es im Juni der Erhebung zufolge am Gymnasium, gefolgt von den Berufsschulen. Am wenigsten Ausfall an Unterricht gab es an der Grundschule. Der häufigste Ausfallgrund für eine Schulstunde war Krankheit einer Lehrkraft.



# Amerikanische Faulbrut am Bodensee ausgebrochen

Die für Bienen hochansteckende Seuche Amerikanische Faulbrut ist bei einem Bienvolk bei Lindau am Bodensee ausgebrochen. Das Veterinäramt errichtet einen Sperrbezirk von 2 km um den befallenen Bienen-Stock. Bienenstände innerhalb des Sperrbezirks werden untersucht und dürfen nicht bewegt werden.

Für Menschen ist die Amerikanische Faulbrut ungefährlich, auch der Honig kann von Menschen verzehrt werden. Bienen können durch verseuchten Honig, Waben angesteckt werden.

# AfD zerlegt sich weiteren

Ein Streit zwischen rechten und ganz rechten Flügel der AfD in BW verhindert das Nachrücken der Landtagsabgeordneten Doris Senger in die AfD-Fraktion. Frau Senger rückte für Lars Patrick Berg der im Juli ins Europaparlament gewechselte in den Landtag nach. Von der AfD-Fraktion wurde Frau Senger mehrmals nicht mit Zwei-Drittel-Mehrheit aufgenommen.

Damit ist die AfD nicht länger die personell stärkste Oppositionskraft im Landtag. Die AfD-Fraktion hat jetzt nur noch 19 Abgeordneten und ist so stark wie die SPD.Leck im AKW



# Neckarwestheim wieder abgeschaltet

Aufgrund eines Lecks im Sekundärkreislauf musste EnBW am Freitagabend dem 13. das Wiederanfahren des AKW Neckarwestheim-2 abbrechen und den bereits heißen Reaktor wieder herunterfahren. Nach dem die EnBW wochenlang das AKW Neckarwestheim-2 unter die Lupe genommen hat – insbesondere den Sekundärkreislauf, von dem aus sich mehr als 300 Risse und Löcher in die Heizrohre der Dampferzeuger gefressen haben, kam das neue Aus überraschend schnell. Betroffen ist nach derzeitigen Informationen eines der zahlreichen Rohre in einem sogenannten Hochdruck-Vorwärmer, durch die das unter hohem Druck stehende Speisewasser fließt, bevor es in den Dampferzeugern wieder zu Dampf wird. Ein größeres Leck im Sekundärkreislauf könnte Reaktorsicherheitsexperten zufolge einen Störfall auslösen, Reaktor und Turbinen müssten notabschalten, das Notspeisesystem einspringen.

Laut .ausgestrahlt machte EnBW zum Schadensumfang bis heute keine Angaben, ebenso wenig zu den Ursachen des Lecks.