"Früher war mehr Lametta"

Zum Glück! Denn heute sind wir uns ein wenig mehr des unnötigen Konsumrausches zur Weihnachtszeit bewusst und anders als Opa Hoppenstedt im Loriot-Sketch beklagen wir uns nicht, wenn weniger Plastik am Weihnachtsbaum hängt. Als Kontrapunkt zum fidelen Black-Friday-Shoppen haben wir als Greenpeace-Gruppe im Rahmen der “Make Something Week” einige Upcycling-Workshops und DIY-Projekte veranstaltet. Genaueres dazu erfahrt ihr von den Mitorganisator:innen Ranim und Christian.

“Dieses Jahr bleibt der Baum grün, naturfrisch und umweltfreundlich” - so heißt es im Sketch. Aber am besten bleibt der Baum sogar direkt an seinem Ursprungsort im Wald stehen. Birgit aus unserer Waldgruppe spricht über Regenwaldschutz und stellt euch dafür die Arbeit des Vereins AmaSelva vor.

“Und dann machen wir’s uns gemütlich” - in netter Wichtelrunde plauschen wir darüber, wie wir unser Weihnachtsfest nachhaltig feiern können. Freut euch auf tolle vegane Weihnachtsrezepte, nachhaltige Geschenkideen und jede Menge gute Weihnachtslieder.