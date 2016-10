Frankreich: FN-Bürgermeister will Hilfsorganisation zur Räumung zwingen

Der Front National-Bürgermeister der Stadt Hayange im französischen Lothringen will eine Hilfsorganisation zur Räumung ihrer dortigen Räumlichkeiten zwingen. Als Grund für die Räumung wirft er der lokalen Sektion der Hilfsorganisation vor, dass sie Geflüchteten hilft und zu einem Ort der "pro-Migranten-Propaganda" geworden sei. Die lokale Sektion hatte zusammen mit einem Anti-FN-Kollektiv eine Mahlzeit für Geflüchtete organisiert.

Der Bürgermeister ordnete die Räumung am gestrigen Montag an. Er stützt sich dabei auf die Tatsache, dass die Hilfsorganisation die Räumlichkeiten seit 10 Jahren kostenlos und ohne Mietvertrag von der Stadt bekommen hat. Doch die Hilfsorganisation weigerte sich, die Schlüssel abzugeben. Der Bürgermeister will deshalb schnellstens Strom und Heizung in den Räumlichkeiten abstellen lassen. Eine Petition gegen die Räumung läuft und wird bereits von Tausenden unterstützt.

Die Parteichefin des Front National, Marine Le Pen, verteidigte die Haltung des Bürgermeisters und behauptete, dass lokale Sektionen der überregionalen Hilfsorganisation "extrem politisiert" seien, und dass sie "nicht humanitär, sondern politisch tätig seien". Diesen Vorwurf benutzt der FN gerne gegen alle Organisationen, die nicht nur schweigend Hilfe leisten, sondern die auch lautstark für die Menschenrechte und gegen Missstände protestieren.