FRANTIC FREAKSHOW: Folk Implosion

Die akustische Gitarre dominiert die heutige Ausgabe. Instrumental auf dem wunderschönen Album „Sonido Cosmico“ der in Zürich lebenden Ecuador-stämmigen Hermanos Guttiérez. Auch The Decemberists lassen bisweilen lateinamerikanische Bezüge aufblitzen auf ihrem 9ten Album „As it ever was, so it will be again“. Mit einer Mischung aus Melancholie, Versöhnlichkeit, Hoffnung, Verträumtheit und sanfter Euphorie wartet einmal mehr Fink auf seinem 8ten Album „Beauty in our wake“ auf, das in Cornwall aufgenommen wurde. In Dorset entstand das dritte Album des Trios LOMA um Emily Cross, Dan Duszynski (auch Cross Record) und Jonathan Meiburg von Shearwater. Das erste Album von Emilliana Torrini seit 10 Jahren ist dem geheimnisvollen Leben der begehrten, verstorbenen Mutter einer Freundin, „Miss Flower“, gewidmet. Weichzeichnerei der oberseten Kategorie vollführt Greg Gonzalez mit Cigarettes after Sex auf deren drittem Album "X´s".

Playlist: