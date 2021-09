FRANTIC FREAKSHOW: Tagtraumfänger

Den die Seele streichelnden Schmelz des Villagers-Albums „Fever Dreams“ und die anschmiegsame Exotica der Pfeifferin Molly Lewis eint die Zuneigung zum Sound italienischer Soundtrack-Altmeister.

Melancholischen Charme offenbaren die neu eingespielten Versionen altbekannter Songs aus der Diskographie der Band Fink auf dem Album „IIUII“.

Dem Blaureiher widmet der ehemalige-Pinegrove-Musiker Nick Levine als Jodi sein Album „Blue Heron“, den Thalia Zedek mit ihrer Band und dem ihr eigenen Charme durchs Fernglas ins Visier nimmt. Spannende Gitarren-Exkursionen bieten sowohl das Roadtrip-geeignete Album „Other You“ von Steve Gunn wie auch das gleichermaßen harmonische wie spannungsgeladene Gitarren-Instrumental-Album „Lost Futures“ von Marisa Anderson und William Tyler.

Einen „Midnight Wine“ mit Vintage-Gitarre und 50s/60s-Vibes genehmigen sich Shannon and the Clams auf ihrem von Dan Auerbach produzierten Album „Year of the Spider“.

Apropos Dan Auerbach: Mit den Black Keys ging er kürzlich back to the roots auf „Delta Kream“, einem Coverversionen-Album mit Mississippi Country Blues-Standards von u.a. Junior Kimbrough und R.L. Burnside, dessen Enkel Cedric Burnside auch hier mit am Start ist wegen seines neuen Albums „I be Tryin“, wie auch das nach einer Vintage-Verstärkermarke benannte Trio GA-20, das der verstorbenen Blues-Legende Hound Dog Taylor huldigt.

Playlist: