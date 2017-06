Frantic Freakshow, Freitag, 23.Juni 2017, 21-22.30 h

Heimatklänge - Zwischen Post-Punk, Punkrock, Electro, Dub-Pop und dem Hiphop-Kuriositätenkabinett von Käptn Peng & die Tentakel von Delphi. Geladen hat der Tanker Songcontainer von „Keine Argumente“ von Egotronic, Bonaparte´s „The Return of Stravinsky Wellington”, DJ Hell´s „Zukunftsmusik“, Khan of Finland´s „Nicht nur Sex“ oder T. Raumschmiere´s „Heimat“. Instrumentale Utopien zwischen Neoklassik und Ambient-Pop auf "What If", dem neuen Album von Hauschka und neues auf dem Label Staatsakt von All diese Gewalt und Levin Goes Lightly. „Nichts ist neu“ sagen Love A, „Nichtsdestotrotzdem“ entgegnet Albrecht Schrader. Husten: „Liebe kaputt“.

PLAYLIST: