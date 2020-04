Frantic Freakshow, Freitag, 24. April 2020, 21 h - 22.30 h

Heimaklänge - mit dem eigenartigen Crossover der seit über 20 Jahren bestehenden österreichischen Band Bul Bul auf ihrem 8ten Album „Kodak Dream“. Auf ihre Art genauso outstanding und einzigartig erscheint das junge „Universum Duo“ namens Odd Couple, verheiratet mit explosiver wie straighter Rockigkeit und gelassener Selbstironie.

Aus dem Rahmen fällt auch der alte Schwindler Hans Unstern, der auf seinem 3ten Album „kontrasexuelle Lovesongs mit Agitprop-Erzählungen aus der Untergrund-Werkstatt vermengt“. In diesen Reigen der Seltsamkeiten passt auch das dritte Album von Die Wilde Jagd, zu verorten im (N)irgendwo zwischen Kraut, Electronic und Folk.

Zum Festhalten an der Realität sind aber auch junge Post-Punks wie Die Arbeit und Shirley Holmes am Start -und auch prominentere Musiker wie Tocotronic, die Verzweiflung über die Vereinzelung in einem neuen Song zum Ausdruck bringen, und Farin Urlaub mit einer Hommage an die leider kürzlich verstorbene DAF-Hälfte Gabi-Delgado-Lopez. Ausserdem Musik von neuen Alben von Die Sterne, Messer, Oval, Automat und Alexander Hacke / Danielle De Picchiotto.

Playlist: